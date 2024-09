Therese Johaug ei sulattanut ruotsalaistoimittajan puheita – "Ei niin voi ajatella!"

– En hiihdä puolustaakseni saavutuksiani. Minusta tuntuu, että minulla on vain voitettavaa. Hiihdän, koska se on hauskaa. Rakastan rajojen ylittämistä ja työntekoa tavoitteeni saavuttamiseksi, jotta näen, kuinka hyvä voin olla. Jos joku voittaa minut Trondheimissa, niin kyllä hän on sinä päivänä minua parempi. Niin on ollut koko urani ajan, Johaug kertoi VG:lle.