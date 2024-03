Heidi Weng syyttää Therese Johaugia valehtelusta: "En ole yllättynyt"

Johaugin mahdollinen paluu ensi vuoden Trondheimin MM-hiihtoihin on ollut jo pidemmän aikaa spekulaation kohteena. Aihe sai lisää tuulta purjeisiin hiihtolegendan voitettua murskaavasti Norjan mestaruuskilpailujen 30 kilometrin kilpailu. Johaug voitti kisan lähes kolmen minuutin erolla toiseksi tulleeseen Sophia Laukliin . Tunnettu hiihtokommentaattori Tomas Pettersson yltyi vitsailuun kirjoittamassaan kommentissa.

– En ole rehellisesti sanottuna harjoitellut paljoakaan. Minun täytyy olla rehellinen. Harjoittelen 10-15 tuntia viikossa. Olen tehnyt niin tammikuusta lähtien. Jotkut viikot sisältävät 20 tuntia harjoittelua ja syksyllä oli viikkoja, jolloin harjoittelin 5-10 tuntia. Harjoittelen eri tavalla kuin ennen. Minulla on useita raskaita sessioita nyt. Minulla on myös pitkiä matkoja, mutta sinun täytyy harjoitella eri tavalla, kun sinulla on lapsia, Johaug sanoi Dagbladetille.