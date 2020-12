Vallilan puukotuksesta epäilty 16-vuotias on täysin eristettynä vankilassa – taposta epäilty poika on järkyttynyt teostaan

– Täysi eristys on ollut kova paikka nuorelle pojalle, kertoo hänen asianajajansa Juha-Pekka Hippi.

Hippi on vankilan henkilökunnan lisäksi ainoa henkilö, joka saa olla nuoreen yhteydessä.

19-vuotias nuori mies puukotettiin hengiltä Vallilan Alepan edustalla myöhään lauantaina 31. lokakuuta. Uhri vietiin sairaalaan nopeasti, mutta hän kuoli siellä vammoihinsa.

Teosta epäillään kolmea 14–16-vuotiasta poikaa. Alle 15-vuotias ei kuitenkaan ole teosta rikosoikeudellisessa vastuussa.

Epäillyt otettiin kiinni seuraavana päivänä tapahtuneen jälkeen. 16-vuotias on ollut siitä saakka ensin kiinniotettuna ja sitten vangittuna.

Kaikki kolme epäiltyinä

MTV Uutisten tietojen mukaan puukotus liittyy huumekauppaan. Poliisi on kertonut aiemmin, että puukotuksen taustalla ovat laittomat aineet, mutta tutkinnanjohtaja Jukka Larkio ei ole kommentoinut asiaa täsmällisemmin.

Poliisin mukaan kaikki epäillyt, eli kaksi 16-vuotiasta ja yksi 14-vuotias poika, osallistuivat 2001 syntyneen miehen tappoon.

– Epäillään, että he ovat yhdessä tuumin alkaneet potkimaan uhria. Lisäksi häntä on hakattu nyrkeillä ja lyöty lukuisia kertoja teräaseella, Larkio sanoo.

Vapaana vain viikon

MTV Uutiset kertoi aiemmin, että Vallilan henkirikoksesta epäilty ja vangittu 16-vuotias poika on sama, jonka epäillään syyllistyneen tapon yritykseen Tampereen Kaukajärven kaupunginosassa lokakuun alussa.

Poika oli puukottanut täysin sivullista keski-ikäistä miestä vaarallisesti vatsaan Kaukajärven keskustassa 3. lokakuuta.

Tuon teon jälkeen Pirkanmaan käräjäoikeus vangitsi pojan, mutta vapautti myöhemmin ja määräsi pojan matkustuskieltoon.

Vallilan puukotus tapahtui vain viikko sen jälkeen, kun poika oli vapautunut vankeudesta.

Tapasi alussa huoltajiaan

Poika on nyt vankilassa Etelä-Suomen alueella, eikä hän saa olla vankilassa kenenkään ulkopuolisen kanssa tekemisissä.

– Tutkintavankeuden alkuvaiheessa hän ehti tavata huoltajiaan vankilassa, mutta joulukuun alussa koronarajoitusten myötä kaikki tapaamiset omaistenkin kanssa kiellettiin. Sen jälkeen hän ei ole tavannut enää läheisiään, talon ulkopuolisista vain minua. Hän on saanut kuitenkin soittaa läheisilleen, pojan avustaja Hippi kertoo.

Avustajan mukaan pojan huoltajat ja lähipiiri ovat olleet syvästi järkyttyneitä rikoksista, joista poikaa epäillään.

16-vuotias poika on MTV Uutisten tietojen mukaan asunut lastenkodissa, mutta hänellä on myös huoltajat, joiden kanssa hän on jatkuvasti tekemisissä.

Eristyksessä ollut ahdistavaa

Asianajajan mukaan tapahtunut rikos ja eristys vankilassa ovat olleet nuorelle pojalle rankkoja.

– Tämä on hänelle vaikea paikka. Hän on eristyksissä ja hänelle on määrätty tiukat yhteydenpitorajoitukset, ja se on ollut ahdistavaa hänelle.

– Hän on myös todella pahoillaan tapahtuneesta uhrin ja tämän läheisten puolesta. Hänen on ollut vaikea tajuta, että tapahtuneen takia uhri menetti henkensä, Hippi sanoo.

Avustaja on pyytänyt vankilalta, että sosiaalityöntekijä tai vaikka pappi kävisivät mahdollisimman usein tapaamassa eristettynä olevaa poikaa, jotta hän saisi jutella jollekin.

– Täysi eristys on kova paikka kenelle tahansa, mutta erityisen kova se on näin nuorelle ihmiselle, joka on vielä lapsi. Olen vaatinut yhteydenpitorajoitusten höllentämistä oikeudessa, mutta siihen ei ole suostuttu.