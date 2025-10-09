Valkoisen talon mukaan kyseessä on vuotuinen rutiinitarkastus.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille tehdään perjantaina lääkärintarkastus. Asiasta kertoo Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt.

Leavittin lausunnon mukaan tarkastus tehdään paikallista aikaa perjantaiaamuna Walter Reed -sotilassairaalassa. Lehdistösihteerin mukaan kyse on vuotuisesta rutiinitarkastuksesta.

79-vuotiaalle presidentille tehtiin huhtikuussa lääkärintarkastus, jota Valkoinen talo niin ikään kutsui jokavuotiseksi tarkastukseksi.

Heinäkuussa presidentillä puolestaan diagnosoitiin krooninen, mutta hyvänlaatuiseksi kuvailtu alaraajojen laskimoiden vajaatoiminta.

Presidentti Trumpin oikeassa kädessä näkyy Valkoisen talon lehdistösihteerin Karoline Leavittin mukaan peitetty mustelma, joka on aiheutunut usein toistuvista kättelyistä.STELLA Pictures / ddp

Trumpia on toistuvasti syytetty avoimuuden puutteesta hänen terveyttään koskien.

Syyskuussa Trump torjui hänen voinnistaan sosiaalisessa mediassa liikkuneita huhuja. Trumpia ei ollut tuota ennen nähty julkisuudessa päiviin ja jotkut olivat uskoneet hänen jopa kuolleen.

