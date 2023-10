Valkoinen talo: Ukraina ei pysty puolustamaan itseään, jos USA:n tuki romahtaa – MTV seuraa sotaa

IEA: Sota Ukrainassa on vauhdittanut vihreää siirtymää

Ukrainan vastahyökkäys on ollut käynnissä tänään päivälleen neljä kuukautta.

Ukrainan vastahyökkäyksellä on jäljellä "kohtuullista säätä" kuudesta kahdeksaan viikkoa, katsoo Valkoisen talon tiedottaja John Kirby .

– Meillä on 6–8 viikkoa hyvää säätä ennen kuin taistelemisesta tulee molemmille osapuolille vaikeaa, Kirby sanoi.

Yhdysvaltain tuorein budjetti ei sisällä lisätukea Ukrainalle. Presidentti Joe Biden on kuitenkin luvannut tuen jatkuvan. Yhdysvaltalaisten keskuudessa innokkuus tukea Ukrainaa rahallisesti on laskenut.

– Suoraan sanoen vastaus ensimmäiseen kysymykseen on "ei" ja toiseen "kyllä", Kirby totesi.

– Tiedämme, ettei vastahyökkäys ole edennyt niin pitkälle kuin ukrainalaiset haluavat. He taistelevat yhä joka päivä.

21.37: Valkoinen talo: Yhdysvaltain apu Ukrainalle loppuu muutamassa kuukaudessa, jos lisää varoja ei tule



Yhdysvaltojen apu Ukrainalle loppuu muutamassa kuukaudessa, jos kovan linjan republikaanit eivät hyväksy uusien varojen myöntämistä, kertoi Valkoinen talo tiistaina.



– Aika ei ole meidän puolellamme. Meillä on riittävästi varoja Ukrainan taistelukenttien tarpeisiin vielä joksikin aikaa, mutta kongressin on toimittava, kertoi kansallisen turvallisuusneuvoston edustaja John Kirby.



Myös Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on usuttanut kongressia ja varsinkin republikaaneja päättämään nopeasti avun jatkosta.



Ukrainalla alkaa vähitellen olla pulaa ammuksista, koska Euroopan Nato-maiden ammustuotanto ei pysy kovan kulutuksen tahdissa. (STT)