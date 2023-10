Ulkoministeri Elina Valtonen Kiovassa: Ukrainan EU-jäsenyydestä olisi hyötyä myös Nato-prosessissa

– Suomen tuki Ukrainalle on kaksi miljardia euroa yhteensä. Suomen tuki on vahva ja säilyy.

"Ministerien kesken ei ole väsymystä"

Valtosen mukaan viime aikoina on ollut havaittavissa sotaväsymystä.

Valtosen mukaan mitä pidempään sota kestää, on selvää, että ihmiset saattavat taloudellisten ongelmien keskellä pohtia, pitääkö Ukrainaa tukea.

EU-jäsenyydestä hyötyä myös Nato-prosessiin

Tapaamisessa keskusteltiin myös Ukrainan EU-jäsenyydestä. Valtosen mukaan Ukrainaa kiiteltiin laajasti siitä, että se on kyennyt lähentymään EU:ta sen asettamissa jäsenkriteereissä.

EU:n ulkoministerien tapaamisella Kiovassa on ollut vahva symboliikka.

– Laskimme kukat muistoseinälle, jossa on kaatuneiden sotilaiden kuvia. Erityisen vaikuttavaa on se, että kaatuneita sotilaita ei ole vain 1,5 vuodelta vaan jo kymmeneltä vuodelta. Se kertoo, millaisessa piinassa Ukraina on, Valtonen pohtii.