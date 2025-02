Tiktok palasi USA:ssa

Oikeusministeri lupasi, ettei kiinalaissovelluksen tarjoamisesta koidu teknologiajäteille oikeudellisia seuraamuksia.

Sosiaalisen median palvelu Tiktok on jälleen ladattavissa Applen ja Googlen sovelluskaupoissa Yhdysvalloissa, kertovat uutistoimisto Bloomberg ja useat yhdysvaltalaiset mediat.

Tiktok palautettiin sovelluskauppoihin sen jälkeen kun oikeusministeri Pam Bondi ilmoitti Applelle ja Googlelle, ettei niille koidu oikeudellisia seuraamuksia Tiktokin tarjoamisesta käyttäjille.

Presidentti Donald Trump määräsi heti virkaanastujaistensa jälkeen, että Tiktokin kieltävän lain toimeenpanoa lykätään 75 päivällä.

19. tammikuuta voimaan tullut laki säädettiin presidentti Joe Bidenin virkakaudella viime vuonna. Laki määräsi Tiktokin omistavan ByteDance -yhtiön myymään somepalvelun Yhdysvalloissa toimivan liiketoiminnan Kiinan ulkopuoliselle ostajalle.

Amerikkalaisviranomaiset katsoivat, että Tiktokin kiinalaiset yhteydet tekevät siitä turvallisuusuhan ja että sovelluksen keräämää tietoa voi päätyä Kiinan käyttöön. Tiktokilla on Yhdysvalloissa noin 170 miljoonaa käyttäjää.

Julkisuudessa on spekuloitu, että Trumpin luottomies, miljardööri Elon Musk voisi ostaa Tiktokin. Musk on kuitenkin kiistänyt nämä arvailut ja ByteDance on ilmoittanut, ettei sovellus ole myytävänä.

Trump pyrki edellisellä virkakaudellaan kieltämään Tiktokin, mutta on sittemmin alkanut suhtautua siihen suopeasti. Hänen vaalikampanjansa hyödynsi sovellusta nuorten äänestäjien tavoitteluun.

Lue myös: Miljardööri Elon Musk ei ole aikeissa ostaa Tiktokia