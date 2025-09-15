Yhdysvaltain Trump ja Kiinan Xi keskustelevat lyhytvideopalvelusta perjantaina.
Yhdysvallat ja Kiina ovat päässeet sopuun, joka mahdollistaisi sosiaalisen median Tiktok-sovelluksen toiminnan jatkamisen Yhdysvalloissa. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent kertoi talousuutistoimisto Bloombergin mukaan, että maat ovat löytäneet Espanjan Madridissa sovun tulevan sopimuksen raameista, joilla ByteDancen sovellus voi jatkaa toimintaansa.
Bessentin mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping keskustelevat sopimuksesta perjantaina.
Ennen Bessentin ilmoitusta Trump kirjoitti aiheesta vihjailevasti omassa Truth Social -palvelussaan.
– Sopimus on tehty erään "tietyn" yhtiön kanssa, sen, jonka nuoret haluavat maassamme kovasti pelastaa.
Trump kehui aiemmin palvelussaan Yhdysvaltain, Euroopan unionin ja Kiinan välistä tapaamista.
Kieltoa perusteltu kansallisella turvallisuudella
Tiktok-kieltoa on Yhdysvalloissa perusteltu kansallisella turvallisuudella. Yhdysvaltain kongressi oli jo aiemmin säätänyt lyhytvideopalvelun kieltävän lain, jonka oli määrä astua voimaan tammikuussa.
Trump on jo monesti kuitenkin pidentänyt määräaikaa sovun löytämiselle, jotta erityisesti nuorten keskuudessa suosittu sovellus on voinut jatkaa toimintaansa.
Aiemmin on puhuttu siitä, että yhtiö saisi jatkaa toimintaansa, jos se myisi Yhdysvaltain toimintonsa yhdysvaltalaiselle omistajalle.
Yhdysvalloissa päättäjiä on huolestuttanut muun muassa se, että Tiktok kerää käyttäjistään runsaasti dataa, jota voitaisiin mahdollisesti käyttää Kiinan valtion vakoiluoperaatioissa.