Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) arvostelee voimakkaasti datakeskuksia.
Riikka Purra kyseenalaisti eduskunnan täysistunnon avauspuheenvuorossaan verotuen datakeskuksille ja nosti esille keskusten valtavan sähkönkulutuksen, joka voi nostaa sähkön hintoja Suomessa.
– On kuitenkin eri asia, pitääkö veronmaksajan tukea verotuella esimerkiksi pornon laskentaa, kryptovaluuttojen louhintaa tai tietoturvallisesti epämääräisiä sovelluksia.
Datakeskuksien tarve on kasvanut erityisesti nykyisen tekoälybuumin myötä.
Tekoälyllä tuotettujen väärennettyjen deepfake-pornovideoiden määrä on yleistynyt viime vuosina valtavasti.
– Pelkästään Forssaan suunnitteilla oleva kokonaisuus saattaa kuluttaa noin puolet Olkiluoto 3:n sähkötehosta. – – Ja kyseessä on vain yksi datakeskus, Purra sanoi.
Purran mukaan sähkö itsessään ei ole Suomelle tehokas vientituote.
– Emme elä olemalla sähköenergiareservaatti, hän sanoi.
Ideaalitilanteessa Suomen vientituotteena toimisi sen sijaan huipputason tietotekniset palvelut, Purra sanoi.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi aiemmin tiistaina, että Suomi arvioi sähköveron huojentamista datakeskustoimijoiden houkuttelemiseksi maahan.