Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping keskustelevat tänään puhelimessa.
Kiinan valtiolliset mediat sekä CNN:n mukaan myös Valkoinen talo vahvistivat puhelun alkaneen iltapäivällä kolmelta Suomen aikaa.
Johtajien odotettiin keskustelevan muun muassa sosiaalisen median Tiktok-sovelluksen toiminnasta.
Yhdysvallat ja Kiina pääsivät aiemmin tällä viikolla sopuun, joka mahdollistaisi Tiktokin toiminnan jatkamisen Yhdysvalloissa. Aiemmin sovellus on aiottu kieltää Yhdysvalloissa.