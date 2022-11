Valko-Venäjän diktaattori Lukashenkalta sapiskaa: "En halua nähdä täällä enää yhtään liettualaista tai suomalaista"

– En halua nähdä täällä enää yhtään liettualaista, suomalaista ja muita. Tiedämme, miten he tulivat ja hylkäsivät kaiken, lähtivät. Nyt minulle kerrotaan – en halua nimetä mitään yrityksiä – että suomalaiset ovat karanneet ja liettualaiset juoksevat ympäriinsä etsimässä keinoja, joilla myydä yritys tuottoisasti. Heidän pitäisi siis tietää: kukaan ei myy mitään ulkomaisella pääomalla – se kansallistetaan. Siinä kaikki.

Kauppalehden mukaan isommista Valko-Venäjällä toimineista suomalaisfirmoista on vetäytynyt tai vetäytymässä ainakin Olvi, Ponsse, Kesko ja Kemira.

Lukashenka on tunnettu möläytyksistä ja kummallisista lausunnoistaan. Hänen varsin pitkän diktaattorikautensa aikana hänestä on tehty meemejä ja hauskoja videoita, joilla on koottu yhteen kaikki järkyttävimmät lausunnot.