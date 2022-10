Maanpaossa elävä toimittaja näkee yhden ihanteellisen skenaarion Valko-Venäjän presidentin syöksemiseksi: "Tuhoa yksikin jalka, tuhoat Lukashenkan"

Aljaksandr Ryhoravits Lukashenka, 68, on toiminut Valko-Venäjän presidenttinä yhtäjaksoisesti vuodesta 1994 asti. Lukashenka on valittu presidentiksi uudelleen viisi kertaa. Vaaleja on pidetty vahvasti vilpillisinä.

Hanna Liubakova pakeni maasta poliittisen vainon vuoksi

Yksi heistä on minskiläinen toimittaja ja aktivisti Hanna Liubakova, joka on ollut presidentin akilleen kantapää jo vuosia. Hän päätyi lopulta Lukashenkan etsittyjen listalle.

– Määrä vastaa pientä kaupunkia. Ihmisiä on pidätetty, koska heillä on ollut valkopunaiset sukat jalassaan (värit ovat Valko-Venäjän historiallisen kansallislipun värit). Ukrainasta puhuminen on maassa kiellettyä, ja jos sinulla on sinikeltainen hiuspinni voit joutua pidätetyksi.