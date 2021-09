Paikalliset valittaneet vuosia Valkeakosken valtaisan rapistuvan kirkon purkupäätöksestä: Pelkkä ylläpito on sinä aikana maksanut yli 630 000 euroa

Valkeakosken kirkko on seisonut Mallasveden Apianlahden rannalla jo vuodesta 1969. Nyt sitä kiertää aita, johon on kiinnitetty lappu: "Vaara, päätyseinästä ja tapulista voi pudota osia".

Rakennus on arkkitehti Veikko Larkkaan suunnittelema ja siellä on tuhat istumapaikkaa. Valkeakoskella asukkaita on 21 000.