Kiihtelysvaaraan nousee uusi kirkko tuhopoltetun tilalle: ”Ei maksettu pahaa pahalla”

Uudet kirkot ovat nykyisin seurakuntien monitoimitiloja. Kiihtelysvaarassa uusi kirkko on valmistumassa kuusi vuotta tuhopolton jälkeen.

Kirkkojen tuhopoltot ovat harvinaisia. Niitä on kuitenkin sen verran, että jokaisella sukupolvella on muistijälkiä sellaisista uutiskuvista. Kiihtelysvaarassa palo alkoi aamuyöllä eikä mitään ollut tehtävissä. Alttaritaulu ja muuta esineistöä ehdittiin pelastaa. Kirkko paloi kivijalkaan saakka. Järkytys oli suuri, mutta Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen muistuttaa miten suomalaisten sielunmaisema toimii:

– Kun täältä on vuosisatojen ajan lähetetty ihmiset jumalanpalveluksesta, että lähtekää rauhassa, olkaa rohkeat, pitäkää hyvästä kiinni ja älkää maksako pahaa pahalla. Vaikka tuhopolttaja oli oman kylän mies niin, seurakunta todella näin toimi, että ei maksettu pahaa pahalla. On hyväksytty tilanne ja rakennettu uusi kirkko ja nyt ollaan kaikki siitä iloisia ja onnellisia.

Kallis rakennusurakka

Kirkko maksaa 5,5 miljoonaa euroa, josta merkittävä summa on kerätty lahjoituksina ja omalla ahkeruudella.

Uusia kirkkoja nousee todella harvoin. Viimeisen 15 vuoden aikana niitä on ollut kuusi. Lisäksi on rakennettu kymmenkunta erilaista kappelia, joita seurakuntalaiset saattavat tosin nimittää kirkoiksi. Uusin työmaa tuhopolton jäljiltä on alkamassa tänä vuonna Rautjärvellä.