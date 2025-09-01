Liverpool löi 150 miljoonaa pöytään – Valioliiga-tähden jättimäinen siirtosaaga vihdoin maaliin

Jalkapallon Englannin Valioliigan hallitseva mestari Liverpool hankkii ruotsalaishyökkääjä Alexander Isakin ennätyssummalla, uutisoivat useat mediat.

Mediatietojen mukaan Isak siirtyy Newcastlesta Liverpooliin noin 130 miljoonalla punnalla eli noin 150 miljoonalla eurolla, mikä on Britannian jalkapallosarjojen kaikkien aikojen suurin siirtosumma. The Athleticin mukaan 25-vuotiaan Isakin on tarkoitus käydä maanantaina lääkärintarkastuksessa ja tehdä kuusivuotinen sopimus Liverpoolin kanssa.

Isakin siirtoa on edeltänyt tänä kesänä pitkä saaga, sillä ruotsalainen on tehnyt selväksi haluavansa pois Newcastlesta.

Brittimedia uutisoi heinäkuun lopussa, että Isak hakee siirtoa muihin seuroihin. Liverpool yritti tarttua tilaisuuteen ja tarjosi Isakista liki 130 miljoonaa euroa elokuun alussa, mutta Newcastle kieltäytyi.

Isak jäi pois Newcastlen kauteen valmistavalta Aasian pelimatkalta eikä pelannut minuuttiakaan koko harjoituskaudella. Hän on myös harjoitellut erossa Newcastlen muusta joukkueesta.

Isakia pidetään yhtenä maailman parhaista hyökkääjistä. Viime kaudella hän oli 23 osumallaan Valioliigan toiseksi paras maalintekijä.

Newcastle julkisti lauantaina tehneensä sopimuksen saksalaishyökkääjä Nick Woltemaden kanssa. Woltemade siirtyy Newcastleen Saksan Bundesliigan Stuttgartista noin 80 miljoonalla eurolla, mikä on Newcastlen seuraennätys. Woltemaden on tarkoitus paikata Isakin jättämää aukkoa joukkueessa.