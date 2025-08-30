Valioliigassa jysähti: "Kahden metrin Messi" haaviin ennätyssummalla

Englannin Valioliigassa pelaava Newcastle United on hankkinut saksalaishyökkääjä Nick Woltemaden Stuttgartista. Woltemade on seuran historian kallein pelaajahankinta.
Woltemade, 23, on allekirjoittanut kuusivuotisen sopimuksen Newcastlen kanssa, kertoo seura verkkosivuillaan.
BBC Sportin ja Sky Sportsin mukaan seura pulittaa uudesta keskushyökkääjästä peräti 75 miljoonan euron korvauksen, joka voi nousta bonusten myötä yhteensä 80 miljoonaan euroon.
Siirtosumma on suurempi kuin mitä Newcastle maksoi Alexander Isakista, joka hankittiin Real Sociedadista 70 miljoonalla eurolla vuonna 2022.
198-senttinen Woltemade, joka sai Valioliigan virallisten kotisivujen mukaan Stuttgartissa lempinimen "kahden metrin Messi", tulee tiettävästi täyttämään Liverpooliin haluavan Isakin saappaat Newcastlen uutena ykköskärkenä.
Kookas, mutta teknisesti lahjakas Woltemade teki viime kaudella 17 maalia 33 ottelussa Stuttgartin riveissä. Kesällä hän johdatti Saksan maajoukkueen alle 21-vuotiaiden EM-kisojen finaaliin ja koppasi samalla turnauksen parhaan maalintekijän palkinnon kuudella täysosumalla.