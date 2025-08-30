Chelsea-tähdelle tehtiin megasopimus – passitettiin nyt ulos

Valioliiga-seura Chelsean hyökkääjä Nicolas Jackson siirtyy lainalle Bayern Müncheniin, uutisoivat muun muassa BBC ja Sky Sports. Saksan suurseura pulittaa senegalilaisesta maailman neljänneksi suurimman lainakorvauksen.

Jackson, 24, oli viime kaudella Chelsean toiseksi paras maalintekijä Valioliigassa kymmenellä täysosumalla. Ensimmäisellä kaudellaan verkko heilui 14 kertaa pääsarjassa, minkä jälkeen lontoolaisseura palkitsi hänet uudella, peräti kahdeksan vuoden mittaisella sopimuksella. Jacksonin sopimus Chelsean kanssa ulottuu vuoteen 2033.

Kesän aikana on kuitenkin tullut selväksi, ettei Jacksonille enää nähdä käyttöä Stamford Bridgellä. Chelsea on lähtenyt uuteen kauteen Brightonista hankitun Joao Pedron ja Ipswich Townista kiinnitetyn Liam Delapin voimin.

Nyt Jacksonin lähtö Chelseasta on varmistumassa. Bayern hankkii Chelsea-hyökkääjän täksi kaudeksi lainalle ja maksaa tästä 15 miljoonan euron korvauksen. Lainsopimukseen sisältyy myös 65 miljoonan euron osto-optio.

Jos Bayern päättää hankkia Jacksonin pysyvästi itselleen lainajakson umpeuduttua, allekirjoittaa hän saksalaisseuran kanssa viisivuotisen sopimuksen.

Chelsea on myös kaupannut ranskalaishyökkääjä Christopher Nkunkun italialaisseura AC Milaniin pysyvällä siirrolla. Milan maksaa Nkunkusta noin 40 miljoonan euron siirtokorvauksen.

Nkunku teki 18 maalia ja antoi viisi maalisyöttöä 62 ottelussa Chelsealle, jonne hän siirtyi kaksi vuotta sitten RB Leipzigista.

Chelsea pelaa kauden kolmannen Valioliiga-ottelunsa lauantaina Fulhamia vastaan kello 14.30 Suomen aikaa.