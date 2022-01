Väkivaltaista velanperintää Uudellamaalla: Pahoinpitelyjä, vapauden riistoa ja ryöstöjä – poliisi: "Voimme puhua ilmiöstä"

Rikoksia on tapahtunut muun muassa Järvenpäässä ja Nurmijärvellä, poliisi kertoo.

– Suurin osa tapauksista liittyy tavalla tai toisella huumausainekauppaan. Osaan niistä on liittynyt myös törkeitä ryöstöjä, sanoo rikoskomisario Krista Vallila.

– Epäiltyjen tekijöiden matkaan on lähtenyt uhrien arvokastakin omaisuutta, kuten televisioita, pelikonsoleita, puhelimia, käteistä rahaa ja pankkikortteja. Uhrien nimissä on otettu myös pikavippejä ja tehty ostoksia, Vallila jatkaa.

Poliisin mukaan asianomistajia on muun muassa teräaseilla uhkaamalla pakotettu autoihin ja viety pankkiautomaateille, jossa heidät on pakotettu nostamaan rahaa. Heitä on myös muilutettu ulkona.