Valtava rikosvyyhti Kainuussa: Törkeä ihmiskauppa, petoksia ja raiskaus – nuorella miehellä teetettiin työtä hevostallilla

Lähes vararikkoon

Oulun poliisilaitoksessa on tutkittu myös vuonna 2023 paljastunutta kokonaisuutta, jossa päärikosnimike on törkeä kiristys.



– Esitutkintakokonaisuuden aikana on tullut toistuvasti ilmi, että asianomistajia ja välikäden roolissa olevia henkilöitä, on uhkailtu ja heihin on kohdistettu henkistä ja fyysistä väkivaltaa, jotta he eivät puhuisi viranomaisille. Myös poliisiin on esitutkinnan aikana kohdistettu uhkauksia ja painostusta, poliisin tiedotteessa sanotaan.