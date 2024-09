MTV Ukrainassa: Alokkaita etulinjaan nyt vain kuukauden koulutuksella – "En tiedä ketään, joka ei olisi peloissaan"

Ukrainan asevoimien peruskoulutusaika alokkaille on tällä hetkellä 30 päivästä 45 päivään. Siinä ajassa pitää olla valmiina lähtemään etulinjoihin. Yksi ensimmäisistä asioista, joita Ukrainassa opetaan, on se kuinka kaivaudutaan syvälle maahan turvaan.

– He (venäläiset) yrittävät koko ajan selvittää missä me piileskelemme. Mutta väitän, etteivät he saa sijaintiamme selville. Me painumme vain syvemmälle piiloon, sanoo alokkaiden pääkouluttaja Alex.

Pääkouluttajan vastuu on raskas. Paine jatkuville miehistötäydennyksille on kova, ja käytettävissä oleva, vain viikkojen koulimisaika, on pakko viedä maksimitehoihin. Koulutettavat alokkaat ovat iältään 30–50-vuotiaita.

Etulinjasta myös tietoa koulutuksiin

Peruskoulutusleirit ovat venäläisten kaikkein himoitsemimpia iskukohteita. Korsunrakentamisen on syytä sujua joka alokkaalta, sillä leirien paikka myös vaihtuu tiuhaan.

Pääkouluttaja Alex kertoo, että he saavat etulinjaan lähteneiltä myös tärkeää tietoa venäläisistä. Tietoja hyödynnetään seuraavissa koulutuksissa.

– Pidämme yhteyttä koulutettaviimme myös sen jälkeen, kun he ovat lähteneet etulinjaan. He kertovat mitä aseita venäläiset käyttävät ja mitä uusia taistelutaktiikkoja vihollisella on. Nämä tiedot viemme koulutukseemme, koska me kehitämme kurssejamme koko ajan paremmiksi.

"En tiedä ketään, joka ei olisi peloissaan"

Pakkorekrytoinneista ei Ukraissa puhetta kuulu. Sana ei alokasleirillä ole vapaimmillaan, mutta miehet vakuuttavat ettei rintamakarkuruus tule kyseeseen, vaikka pelottaakin.

– Tietysti olen hämilläni. Tiedän, että venäläisjoukkoja on paljon enemmän. Tiedän kuitenkin, että meidän väkemme pystyvät nollaamaan sen edun motivaatiolla ja osaamisella, sanoo alokas Valentin.

Artem taas puolestaan korostaa tulleensa palvelukseen vapaaehtoisesti.

– Minä mobilisoin itse itseni. Kirjoitin sopimuksen ja tulin palvelukseen vapaaehtoisesti. Vapaasta tahdostani.

Dima kertoo olevansa peloissaan sotaan lähtemisestä, mutta ei näe asialle muutakaan vaihtoehtoa.

– En tiedä ketään, joka ei olisi peloissaan. Minä olen peloissani. Sota on yksinkertaisesti syntiä. Ne paskiaiset tulivat tappamaan minut, vaimoni, äitini ja poikani. Mitäs siinä sitten muuta tehdä?

Nikolai on varma, että Ukraina, ja koko maailma, vielä voittaa tämän sodan.