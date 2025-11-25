Vajaa puolet nuorista uskoo luovuuden ja älykkyyden olevan kehitettävissä

– Jos oppilas ajattelee, että lahjakkuus on synnynnäistä, voi hän rajata omia mahdollisuuksiaan jo varhain. Tällaiset uskomukset voivat ohjata poikia ja tyttöjä eri tavoin ja heijastua myös sukupuolittuneisiin koulutusvalintoihin, Laurell huomauttaa.

Ajattelutavalla merkitystä arvosanoille

– Se, miten puhumme kyvyistä, lahjakkuudesta ja oppimisesta, on yhteydessä nuorten oppilaiden motivaatioon ja uskoon omiin mahdollisuuksiinsa. Pienet ja huomaamattomat viestit voivat joko tukea tai kaventaa oppilaan uskoa siihen, mitä hän voi saavuttaa ja miten hän ponnistelee oppimisen eteen, Laurell korostaa.