Väistyykö 35 vuotta vanha Suomen ennätys vihdoin? Asiantuntijalta huimaa puhetta aituritähdestä – seuraa näitä suomalaisia tänään

Suomalaisista yksi kuumin nimi tällä hetkellä on 400 metrin aituri Viivi Lehikoinen. 22-vuotias juoksija jysäytti viikonloppuna Sveitsin Genevessä Suomen kaikkien aikojen toisiksi kovimman ajan 54,96 ratakierroksen aidoissa.

Mika Järvinen puhuu Lehikoisen osalta jo Suomen ennätyksestä.

– Kyllä se ihan mahdollista on. Geneven juoksu oli hyvä, eikä siinä ollut virheitä.

Lehikoinen kertoi itse MTV Urheilulle, että askelrytmeissä oli parantamisen varaa, joten juoksijan omasta mielestäkään ihan parasta ei vielä olla nähty. Järvisellä on resepti Tuija Helanderin 35 vuotta vanhan Suomen ennätyksen murskaamiseksi.

– Vähän kovempaa aloitus ja sitä kautta tullaan. Jokainen aitaväli muutaman sadasosan kovempaa.

– Mielestäni tärkein juttu on, että itseluottamus näyttää olevan kunnossa. Eli kun on itseluottamusta, toteuttaa sen suunnitelman, mikä on laadittu etukäteen. Jos vähän hapottaa, ei lähdetä vaihtamaan askelrytmejä.

Seuraa Raitasen tonneja

Topi Raitanen on yksi suomalaistoivoista kesän arvokisoissa. HKV:n juoksija on mukana miesten 3 000 metrin esteissä, ja Järvinen odottaa Raitasen menoa innoissaan.

– Topi on aina sanonut, että hänelle sopisi tonnit kiihtyvällä vauhdilla.

Raitasen ennätys 8.16,57 on kahden vuoden takaa. Järvinen uskoo, että Raitasella on hyvät mahdollisuudet viipottaa ajan alle jo tänään Turussa.

– 2.50, 2.45 ja 2.40. Ne olisivat Topi Raitasen tonnit, ja silloin tultaisi alle 8.15.

– Se olisi aikamoinen paukku.

Kortteen tilanne puhuttaa

Annimari Korte jätti juoksun kesken Espoon Motonet GP:ssä viime viikolla. Korte kertoi kisan jälkeen, että hänellä pettää toinen jalka alta tuntemattomasta syystä.

SE-nainen on juossut tällä kaudella ajan 13,10. Omien sanojensa mukaan hänen ominaisuutensa ovat parhaat koskaan, mutta tähän mennessä sitä ei ole saatu realisoitua radalla.

Myös keihäsmies Oliver Helander on kärsinyt vaivoista. Tero Pitkämäen valmennukseen täksi kaudeksi siirtynyt Helander avasi kisakautensa Saksassa toukokuun lopussa 80-metrisellä. Olkapää äityi kisan jälkeen ja pakotti miehen pienelle lepotauolle.

Olkapäähän iskettiin kortisonipiikki, ja mies jätti alun perin kalenterissa olleen Espoon GP:n väliin.

Helanderin vire on erityisen kiinnostava, varsinkin kun Suomen keihäsmiesten tilanne on tällä hetkellä hieman alavireinen. 80 metrin kaaria on nähty vain Helanderilta ja Toni Keräseltä, mutta maailman kärkitasosta ollaan kaukana.

Turussa Helander pääsee mittaamaan tasonsa maailman kirkkaimpia huippuja vastaan. Grenadan Anderson Peters on kiskaissut tällä kaudella jo 93-metrisen ja Tshekin Jakub Vadlechkin on ylittänyt 90 metriä. Mukana on myös Saksan Julian Weber (SB: 89,54), Trinidadin ja Tobagon Keshorn Walcott (SB: 89,07), Intian olympiavoittaja Neeraj Chopra ja Saksan Andreas Hofmann (SB: 87,32).