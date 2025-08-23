Harvinaista herkkua maaottelussa – Ruotsin lähes 40 vuoden voittoputki katkesi

Suomalaismiehet katkaisivat Ruotsin pitkän valtakauden Finnkampenin ratakierroksella.

Konsta Alatupa, Juho Venäläinen ja Asseri Välimäki venyivät harvinaiseen suoritukseen yleisurheilun Ruotsi-maaottelussa Tukholmassa, kun kolmikko nappasi Suomelle pistevoiton miesten 400 metrillä.

Alatupa ja Venäläinen juoksivat Tukholman kolealla ja sateisella olympiastadionilla kaksoisvoiton ja varmistivat Suomelle lajin pistevoiton ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1988. Ruotsi oli vienyt lajissa pisteet hämmästyttävästi 36 maaottelussa peräkkäin, vaikka yksittäisiä suomalaisvoittajia onkin vuosien saatossa nähty.

Ratakierroksen juoksu on tarjonnut kotimaiseen yleisurheilukauteen runsaasti piristysruisketta. Kauden kotimainen kärkinimi Alatupa nappasi Tukholmassa voiton ajalla 46,56. Viime viikolla nuorten Suomen ennätykset 200 ja 400 metrillä murskannut Venäläinen oli toinen tuloksella 46,77.

Välimäki oli viides, joten Suomi vei pisteet 14–8.

Alatupa oli juoksun jälkeen äärimmäisen voipunut.

– Verenmaku on suussa. Pitää olla tyytyväinen, kun juoksu kulkee alle 47 sekunnin, Alatupa sai sanotuksi.

Mette Baas nappasi hieman aiemmin voiton naisten 400 metrillä ja oksensi kisan jälkeen jätesäkkiin. Baasin aika oli 52,34, mutta se kalpenee selvästi juoksijan tämän kauden ennätykselle 51,47.

– Eivät nuo tuollaiset ajat enää oikein miellytä, Baas puhalteli.