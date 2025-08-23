Armand Duplantisilla on edessään poikkeuksellinen viikonloppu – "Yritän pysyä rauhallisena"

Yleisurheilun supertähti Armand Duplantis on parantanut miesten seiväshypyn maailmanennätystä jo 13 kertaa ja kahminut palkintokaappiinsa läjäpäin arvokisakultia, mutta viikonlopun Suomi–Ruotsi-maaottelu tarjoaa myös seivästähdelle erityistä ja uutta jännitettävää.

Tukholman Ruotsi-ottelun seiväspaikalla kisaa tänä vuonna kaksi Duplantisia, sillä "Mondon" pikkusisko Johanna Duplantis valittiin ensimmäistä kertaa urallaan Finnkampeniin. Isoveljensä tavoin Yhdysvalloissa varttunut 22-vuotias Johanna Duplantis on tehnyt tällä kaudella ennätyksensä 439 ja haastaa naisten seiväskisassa Wilma Murron ja kumppanit.

Kaksinkertainen olympiavoittaja Armand Duplantis on yrittänyt neuvoa siskoaan Finnkampenin alla parhaansa mukaan, sillä nuoremman Duplantisin kilpaileminen on kiinnostanut myös mediaa paljon.

– Hänelle on tullut paljon pyyntöjä, ja olen sanonut hänelle, ettei kaikkea voi tehdä. Se vie paljon aikaa. Median kanssa toimiminen voi olla vaikeaa, jos siihen ei ole tottunut, Duplantis sanoi perjantaina Ruotsi-ottelun lehdistötilaisuudessa.

– Tilanne on varmasti erilainen hänelle kuin minulle, sillä olen tottunut puhumaan vuosien saatossa. Minua ei kiinnosta enää niin paljon, mitä sanon. Sanon sen mitä sanon, mutta yleensä en muista enää 10 minuutin päästä, mitä olen sanonut, ruotsalaistähti naurahti.

Duplantis arveli, että pikkusiskon sunnuntaisen kisan seuraaminen jännittää häntä huomattavasti enemmän kuin oma kilpailu.

– Niin se on mennyt silloinkin, kun olen seurannut veljeni baseballpelejä. Yritän pysyä niin rauhallisena kuin voin, mutta olen varmasti aika jännittynyt.

Koska Suomessa?

Duplantis debytoi Ruotsi-ottelussa Tukholmassa kymmenen vuotta sitten vain 15-vuotiaana. Tämän vuoden maaottelu on Duplantisille uran neljäs, mutta Suomessa järjestetyssä maaottelussa seivästähti ei ole koskaan kilpaillut.

Duplantis harmitteli maaottelun hankalaa ajankohtaa ja kertoi kohteliaasti toivovansa joskus kisaavansa maaotteluhengessä myös Suomessa. Ruotsalaistähti joutui tekemään Tukholman maaottelunkin eteen valintoja, sillä Lausannen Timanttiliiga jäi häneltä aiemmin viikolla väliin.

– Pidän todella tästä kilpailusta ja tämä on mahtava traditio, mutta se on aina ajallisesti huonossa kohdassa. Ymmärrän, että kisaa on vaikea lykätä myöhemmäksi, koska sää on jo täällä todella huono, Duplantis sanoi.

Tukholmassa oli perjantaina illansuussa vain kymmenen astetta lämmintä ja sateista.

– Haluaisin tulla (ottelemaan Suomeen), mutta aikataulutuksen kanssa ei ole helppoa.

Miesten seiväs on maaottelun ohjelmassa lauantai-iltana. Duplantis lupasi maaotteluyleisölle viihdyttävän kilpailun, mutta maailmanennätyslukemia Tukholman olympiastadionilla tuskin nähdään.

Duplantis herkutteli kesäkuussa Tukholman Timanttiliigassa ME:n 628, joka koheni sentillä viime viikolla Budapestissä.

– Haluan varmistaa, että voitamme ja saamme täydet pisteet joukkueelle. Se on tärkein asia. Teen niin monta hyppyä kuin tuntuu hyvältä, Duplantis kertoi.