Peters, 24, räväytti muilta luulot pois Timanttiliigan avauskilpailussa Dohassa toukokuussa. Petersin tulos 93.07 sijoittuu maailman kaikkien aikojen tilastossa viidenneksi. Kaksi senttiä grenadalaisen edellä on Suomen ennätysmies Aki Parviainen .

Petersin kausi on kaikkineen ollut mykistävä. Edellinen ennätys 87.31 oli vuodelta 2019. Nyt taso on vakiintunut metrejä pidemmälle, sillä Dohan onnistumisen jälkeen keppi on lentänyt toistamiseenkin yli 90 metriä kesäkuun alussa Hengelossa Hollannissa.