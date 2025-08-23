Alisa Vainio ylivoimaiseen voittoon Ruotsi-ottelussa – järjestäjille tylytystä: "Kusettivat meitä"

Kestävyysjuoksija Alisa Vainio juoksi perjantaina suvereeniin voittoon Ruotsi-ottelun 10 kilometrin katujuoksukilpailussa.

Vainio juoksi ajan 32.32 ja sivusi samalla otteluennätystä. Kisan toiseksi juoksi Ruotsin Liv Dinis ajalla 33.30.

Maaliviivalla nähtiin erikoinen tilanne, kun Vainio jatkoi vielä juoksuaan noin 200 metrin ajan. Hän selvensi Suomen Urheiluliitolle kisan jälkeen, että kisajärjestäjät olivat antaneet kisaajille väärää tietoa maalin sijainnista.

– Ne kusettivat meitä. Kun kysyttiin ennen juoksua, että onko maali ja lähtö samassa paikassa. Sanoivat, että on ja minä ajattelin, että kai sitten on, Vainio lataa SUL:n tiedotteessa.

Itse kisasuoritukseensa Vainio oli tyytyväinen.

– Se meni hyvin. Oli vahva olo, sellainen, että pystyisin pistämään vähän enemmän, mutta ei tarvitse. Alamäet rullasivat hyvin. Ylämäissä ja mutkissa otin varovaisemmin, Vainio kuvailee suoritustaan.

Yleisurheilun Ruotsi-ottelun jatkuu tänään lauantaina.