Maaottelukapteenilta kovaa puhetta – "Me voitetaan tämä"

Korkeushyppääjä Ella Junnila sai karstat pois koneestaan ja venyi lopulta ruotsalaisia vastaan komeaan voittoon yleisurheilun 100-vuotisessa juhlamaaottelussa Tukholmassa.
Junnila ylitti naisten kilpailussa korkeuden 183 vasta kolmannellaan, mutta 186 ja voittotulokseksi jäänyt 188 ylittyivät ensimmäisellä. Suomalaisurheilija kertoi kärsineensä viime viikonvaihteessa pienestä nuhasta, mutta hyppääjä toipui klassikkotapahtumaan hyvään vireeseen.
– Tehontuotto oli hieman uinumassa ja räjähtävyyden kanssa oli hieman herättelyä, mutta siitä se pikkuhiljaa lähti hyppy hypyltä paranemaan, Junnila kertasi.
Suomen ennätyksen 197 viime vuonna tehtaillut Junnila sivusi toisessa peräkkäisessä kisassa kauden parastaan. Syyskuun Tokion MM-kilpailujen jälkeen Belgiaan olympiavoittaja Tia Hellebautin valmennukseen muuttava Junnila täytti maaottelussa henkilökohtaisen tavoitteensa.
– Käytännössä kaikki lataus purkautui siihen, että voitin kisan. Se on ensisijainen asia maaottelussa. Sekunnit ja senttimetrit ovat vähän toissijaisia.
Junnila kuuluu jälleen Suomen kapteenistoon erityisessä juhlamaaottelussa. Perinteikäs Tukholman olympiastadion on viikonloppuna ääriään myöten täynnä.
– Meillä on huikea joukkue täällä, paljon keltanokkia, mutta kaikki ensikertalaiset ovat suoriutuneet todella hienosti. Me voitetaan tämä, Junnila puhkui.
"Ihan ennenäkemätöntä"
Suomen korkeusnaiset taipuivat Ruotsille pistein 10,5–11,5, mikä oli pienoinen venyminen niin kutsuttuun tilastomaaotteluun verrattuna.
Tällä kaudella läpimurtonsa tehnyt 17-vuotias Ella Mikkola kisasi jo viidentenä peräkkäisenä viikkona ja jakoi neljännen sijan tuloksella 186. Suomen superlupauksen elokuun tähtihetkiä olivat Kalevan kisojen voitto, alle 20-vuotiaiden EM-hopea sekä kauden kotimainen kärkitulos ja oma ennätys 190.
– On ollut aika raskaat viime viikot, mutta voin päättää kauden tyytyväisenä, Mikkola sanoi.
Mikkola arvioi kasvaneensa kauden aikana paljon henkisellä puolella. Hän osoitti venymiskykyään myös Tukholman lauantai-illassa.
– Tähän kauteen on mahtunut paljon hienoja asioita, joita en olisi voinut edes kuvitella. Tämä on ollut ihan ennennäkemätöntä.