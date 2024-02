Vain yksi läheisistä vastusti Joel Harkimon hurjaa purjehdusprojektia: "Sanoi, että et lähde"

– Faija on purjehtinut kolme kertaa maailman ympäri ja ensimmäisen suomalaisena yksin. Setäni on purjehtinut ja tädin mies on purjehtinut. Olen kasvanut purjehtijoiden ympärillä ja se on aina ollut unelmana, että joku päivä minäkin purjehdin maailman ympäri, Harkimo kertoo Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.