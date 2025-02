Joel Harkimo purjehtii yksin Atlantin yli: "Tulee olemaan iloa, surua, ikävää ja onnellisuutta"

Joel Harkimo lähtee noin kuukauden mittaiselle purjehdukselle Atlantin yli.

Purjehtija-yrittäjä Joel Harkimo suuntaa sunnuntaina 23. helmikuuta noin kuukauden mittaiselle Atlantin ylitykselle. MTV Uutiset tavoitti Harkimon Portugalista vain hetkeä ennen kuin mies suuntaa purjeveneensä merelle. Iloinen Harkimo kertoo, että tunnelma on odottava, innostunut ja jännittynyt.

– Kaksi vuotta tätä projektia on tehty. Tähän on kuulunut paljon eri osa-alueita ja nyt pääsen tekemään sitä itse asiaa, Harkimo iloitsee.

Hän kertoo, että matkasta tulee pitkä, sillä Atlantin ylitys tulee viemään noin 35–40 päivää.

– Toki pakko myöntää, että myös jännittää. Atlantin ylitys ei ole mikään helppo nakki, eli tulee pitkä ja rankka reissu, mutta innostus on kova.

Harkimo kertoo suunnitelleensa matkaa jo kaksi vuotta kasaamalla tiimiä ja hankkimalla sponsoreita. Hän kertoo harjoitelleensa ahkerasti ja sanoo tietävänsä, että vene on hyvässä kunnossa vaikeisiinkin olosuhteisiin. Viimeisenä asiana ennen veneeseen nousua Harkimolla on edessään kaksi asiaa.

– Hyvästelen isäni, joka on täällä saattamassa ja ihan viimeiseksi soitan vaimolleni Jannille. Siitä on tullut minulle perinne, jonka teen aina ennen kuin lähden merelle. Soitan siis vaimolle viimeisen puhelun laiturilta, Harkimo kertoo.

Harkimo sanoo, ettei varsinaisesti pelkää lähteä yksin matkaan, koska on suunnitellut kaiken todella tarkasti. Vaikka matka on pitkä ja mitä tahansa saattaa tapahtua, niin hänellä on purjehduksestaan luottavainen mieli.

– Minulla on tietyt rutiinit, jotka käyn läpi joka aamu ja ilta. Syön tasaisin väliajoin ja tärkeintähän on pitää itsestä ja veneestä huolta. Se on prioriteetti yksi. Nukkuminen tapahtuu 1–2 tunnin pätkissä, jonka jälkeen katsotaan, että kaikki on kunnossa.

Harkimo kertoo, että kyseessä on niin sanottu testimatka, jolla hän harjoittelee tulevaisuudessa tapahtuvaan Golden Globe Race -purjehdukseen. Sen on tarkoitus viedä mies aikanaan maailman ympäri. Harkimo lupaa päivittää someseuraajilleen matkan eri vaiheita.

– Tällä reissulla minä pystyn pitämään yhteyttä maihin ja minulla on nettiyhteys, mutta tulevalla kisapurjehduksella niin ei ole.

Harkimo kertoo yrittävänsä nauttia nyt alkavasta purjehduksesta ja ulkona olosta mahdollisimman paljon.

– Pääsen viimein sinuiksi veneen kanssa ja pääsen treenaamaan yksinoloa. Tulee olemaan iloa, surua, ikävää ja onnellisuutta. Odotan kaikkea sitä mitä tämä reissu minulle antaa ja mitä tulee vastaan.