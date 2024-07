Joel Harkimo laittaa kaiken likoon – vaimo Janni Hussilla sulateltavaa

– Olen aina haaveillut siitä, että jonain päivänä purjehdin yksin maailman ympäri. Nyt on elämässäni oikea aika toteuttaa tämä, Harkimo kertoo rajusta päätöksestään.

Golden Globe Race on järjestetty historian saatossa kolme kertaa. Siihen on osallistunut 43 kilpailijaa, joista yhdeksän on tullut maaliin.