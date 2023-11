Tällainen on järjestelykeskus, johon turvapaikanhakijoita aletaan ohjata

Mikä on järjestelykeskus? Järjestelykeskus on Maahanmuuttoviraston alaisuudessa toimiva valvottu keskus, jossa poliisi ja muut viranomaiset rekisteröivät turvapaikkahakemukset ja ottaa hakijoilta biometriset tunnisteet, eli esimerkiksi sormenjäljet.

Järjestelykeskus voi olla vastaanottokeskus tai mikä tahansa tila, jossa turvapaikanhakijoille voidaan tarjota kunnollinen suoja, ruokahuolto ja riittävät peseytymistilat. Maahanmuuttovirasto päättää järjestelykeskuksen sijainnista.

Turvapaikanhakija velvoitetaan oleskelemaan rekisteröinnin ajan keskuksessa, jollei hänen terveydentilaansa liittyvä tai muu tärkeä henkilökohtainen syy muuta edellytä. Turvapaikanhakija voi lain mukaan viettää järjestelykeskuksessa korkeintaan seitsemän vuorokautta.

Keskuksessa toimii pääasiassa Maahanmuuttoviraston, poliisin, ja Rajavartiolaitoksen henkilöstöä.

Kun turvapaikanhakija on rekisteröity, Maahanmuuttovirasto järjestää turvapaikanhakijoille majoituspaikat vastaanottokeskuksista ympäri Suomea. Suomessa on tällä hetkellä toiminnassa 103 vastaanottokeskusta. Maahanmuuttoviraston omat vastaanottokeskukset sijaitsevat Helsingissä, Joutsenossa ja Oulussa. Lähde: Migri.