Migri pyörsi päätöksensä Oulun ukrainaisten siirrosta pois kaupungista – Orpo: "Etsitään hyvä ja inhimillinen ratkaisu"

Maahanmuuttovirasto (Migri) on siirtämässä Oulun Heikinharjussa vastaanottokeskuksessa asuvia ukrainalaisia asumaan muualle lyhyellä varoitusajalla.

Ilta-Sanomien mukaan ukrainalaiset saivat tiedon siirrosta eilen ja heillä on aikaa siirtyä heidät uudelle paikkakunnalle vieviin linja-autoihin tänään kello 18 mennessä.

IS kertoo osan ukrainalaisista kantaneen huonekalujaan tänään ulos pakkaseen.

Ensisijaisesti pidettävä huolta ukrainalaisista

Hänen mukaansa heidän molempien mielipide on se, että turvapaikanhakijoille tehtävä järjestelykeskus – jonka takia Oulun ukrainalaisia ollaan siirtämässä – voi odottaa siihen asti, kun sitä todella tarvitaan.

– Sitä ei tarvitse tehdä heti. Ja mitä tulee ukrainalaisiin pakolaisiin, jotka ovat nyt suunnitellussa tilassa, heistä pitää pitää huolta ensisijaisesti. Ja pitäisi vielä katsoa, löytyykö jokin toinen paikka. Ja jos tämän paikan käyttö on täysin perusteltua ja välttämätöntä järjestelykeskukselle, silloin ukrainaisille pitäisi löytää paikka Oulusta, jossa he ovat ja jonne he ovat varmasti kotoutuneet.