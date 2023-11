MTV Inarissa: Itärajalle pyrkivät ihmiset suuntaavat nyt Raja-Jooseppiin – tältä siellä näyttää

Raja-Joosepin raja-asema sijaitsee keskellä asumatonta erämaata. Lähimpään suurempaan taajamaan, Ivaloon, on matkaa noin 50 kilometriä.

SPR:llä on annettu avunpyyntö siltä varalta, että rajalla tarvitaan ensiapua. SPR:n mukaan etenkin kylmä pakkassää on luonut haasteita rajan ylittäneille. Tähän varaudutaan siis myös Raja-Joosepissa, johon on huomenna luvattu yli kymmenen asteen pakkasia.