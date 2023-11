ja kansainvälisen suojelun hakeminen keskitetään sinne. Vartiuksen, Kuusamon ja Sallan rajanylityspaikat suljettiin ja sulku on voimassa 23. joulukuuta asti.

7.56: Yö on ollut itärajalla rauhallinen

Maanantai 27. marraskuuta

Frontex on lähettämässä Suomeen noin 50 rajavartijaa ja muuta työntekijää auttamaan itärajan valvonnassa. He matkustavat Suomeen huomisen aikana ja aloittavat työt keskiviikkona. Heidän on tarkoitus toimia hajaantuneena pitkin koko itärajaa.