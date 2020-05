Vain kilometri liikkumavaraa, kauppareissulla sakottavia poliiseja, liikuntatunteja, joissa ei saa liikkua – suomalainen Pauliina kertoo, miltä korona-arki on näyttänyt Ranskassa

Vain kilometri liikkumavaraa kotoa

Rajoitusten lista oli Ranskassa pitkä. Ikäihmiset eristettiin, eikä heitä saanut mennä tapaamaan. Työt täytyi tehdä etänä, jos se vain on mahdollista. Koulut suljettiin. Sairaana ei saanut liikkua kotoa, ja hygieniaohjeita tuli noudattaa erittäin tarkasti.

Kaikista rikkomuksista poliisilla oli oikeus sakottaa noin 130 euron edestä. Ja poliiseja oli tosiaan kaikkialla, Airaksinen-Aminoff toteaa. Ja he hoitivat tehtävänsä tarkasti. Hänkin sai poliisilta huomautuksen, kun käytti vahingossa iltapäivällä uudestaan samaa lupalappua kuin aamulla.

– Ja kerran kun tarkistuksessa sanoin olevani menossa kauppaan, he lähtivät perään tarkistamaan, että todellakin sinne kauppaan ajoin.

Rajoituksia valvottiin tiukasti

Varoitukset pauhaavat edelleen

Nyt kuitenkin rajoituksia hieman höllätään, mutta Airaksinen-Aminoffin mukaan valtionjohdon ja viranomaisten sävy on edelleen vakava.

Maskipakko yhdeksän tunnin koulupäivinä

"Äärimmäisen rankkaa"

– Viesti oli aika selkeä. Koetaan, että tämä on äärimmäisen rankkaa.

Koulupäivän alussa venytellään käsiä vaakatasossa heiluttaen, jotta turvavälit hahmottuvat. Pulpetit on siirretty kahden metrin etäisyydelle toisistaan, ja käsiä pestään jatkuvasti, Airaksinen-Aminoff kuvailee.

Hän miettii, että jos kouluarki on noin vaikeaa jo 12-vuotiaiden kanssa, miten pienempien kanssa pärjätään. Hän pohtii, onko kohtuullista pyytää 8-vuotiasta pitämään maskia ja olemaan paikoillaan kahdeksan tuntia päivässä.

– Meistä liikuntatunti, jossa ei pääse kunnolla liikkumaan, on erikoinen.

Poikkeusarki jatkuu

Kuten monessa muussa Euroopan maassa, myös Ranskassa on purettu hiljalleen rajoituksia tämän viikon maanantaista lähtien. Macron ilmoitti, että poikkeustilaa jatketaan edelleen kesän yli, koska taistelu ei vielä ole ohi.

Vaikka kahdeksan viikkoa kestänyt eristys loppui ja osa rajoituksista poistui, poikkeusarki jatkuu. Viimeisimpänä pääkaupunki Pariisissa on vaadittu puistoja auki, mutta valtiovalta ei ole siihen suostunut.

Ranskassa ei vieläkään avata ravintoloita ja teattereita, vaikka koulut ja osa kampaamoista on jo auki. Kaupoissa käytetään kumihanskoja, joita suurin osa kaupoista tarjoaa ovella. Maskit ovat myös pakollisia julkisilla paikoilla liikuttaessa.

– Kauppoihin jonotetaan, emme saa mennä kaikki kerralla. Sinne on tehty kahden metrin välein tarrat, ja jokainen odottaa sen tarransa kohdalla. Sitten siitä aina osa päästetään kerralla sisään, jotta missään kaupassa ei ole tungosta.

Airaksinen-Aminoff: Olemme olleet onnekkaita

Ranskassa on yhteensä koko pandemian aikana vahvistettu yli 177 000 tartuntaa ja yli 26 600 kuolonuhria. Päivittäiset uudet havaitut tartunnat ovat kääntyneet laskuun, vaikka vahvistettuja tartuntoja on edelleen lähes 100 000. Käppyrä on kuitenkin tasaantunut.