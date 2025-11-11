Palestiinan tulevan perustuslain laatimisen edistämiseksi perustetaan ranskalais-palestiinalainen komitea. Asiasta kertoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron.
Macron kertoi asiasta tavattuaan palestiinalaishallinnon presidentin Mahmud Abbasin Pariisissa.
Macronin mukaan yhteisen komitean on määrä vakauttaa Palestiinan valtiota. Macron kertoo, että Abbas esitti hänelle luonnoksen Palestiinan perustuslaista, jonka edistämiseen ranskalais-palestiinalainen komitea osallistuu.
Useiden muiden maiden tapaan Ranska tunnusti Palestiinan valtion syyskuussa.