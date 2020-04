Mitä riemua! Tältä näytti, kun lapset pääsivät ensimmäistä kertaa ulos kuuteen viikkoon Espanjassa: "He heräsivät aamulla 6.30 ja hokivat, että nyt mennään ulos"

Sunnuntaihin asti vain aikuiset saivat poistua kotoa, ja hekin vain ostamaan ruokaa ja lääkkeitä, pikaisesti ulkoiluttamaan koiraa tai hakeutuakseen sairaanhoitoon. Nyt korkeintaan kolme alle 14-vuotiasta kerrallaan saa ulkoilla kerran päivässä tunnin ajan aamu- ja iltayhdeksän välisenä aikana. Mukana saa olla vain yksi aikuinen, ja seurueen on pysyttävä alle kilometrin päässä kotoa.

– Tämä on heille kiinnostavin asia kuukauteen, hän kuvaili.

Alkuperäinen suunnitelma ei kelvannut

– He heräsivät aamulla kello 6.30 ja hokivat, että nyt mennään ulos, hän sanoi.

– Maalaisjärkemme sanoo, että tämä on turvallista lapsille. Jos minä voin mennä supermarkettiin, joka on suljettu tila, niin kyllähän kävelylle lähtemisen on oltava turvallisempaa, Paredes arvioi.