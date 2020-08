Helena Petäistön kolumni: Maskipakko laajenee Ranskassa – lomavaihteelle heittäytyneiden kansalaisten villi käytös muutti viruskäyrän suunnan

Koronavirus ei ole ikävä kyllä todellakaan lomaillut. Se on saatu nyt huomata huolestuneena myös Ranskassa, jossa viruskäyrä oli pysynyt tasaisena pitkään rajoitusten löysäämisen jälkeenkin. Alusta alkaenhan rajoitukset ovat olleet paljon tiukempia kuin Suomessa.

Sakko lisäsi kuuliaisuutta

Lomavaihde muutti tilanteen

– Hei, me olemme nyt olemme lomalla, myös kaikista määräyksistä! panivat asiakkaat vastaan.

Tilanne repesi hallitsemattomaksi

Mutta kun heinäkuu vaihtui elokuuksi ranskalaisten varsinaiseksi lomakuukaudeksi, repesi tilanne täysin hallitsemattomaksi tunnetusti yötä päivää juhlivassa Saint Tropez’ssa. Sinne jetset on tottunut tulemaan huvipursillaan ja helikoptereillaan ilman mitään rajoituksia.

Maskipakko tulee ulkoilmaan

Läheisessä Marseillessa on niin ikään maskipakko sen turistien suosimassa vanhassa satamassa ja kahdessa muussa keskeisessä kaupunginosassa, joissa yöllä kuhisee.

Marseillen elämäntapaa kuvastaa hyvin maskipakko, joka alkaa iltakymmeneltä ja päättyy aamunkoitossa kello neljä. Nizzassa osa keskustan kaduista on "maskipakkokatuja", joukossa suosittu rantabulevardi. Ensi viikolla ulkona pidettävä maski tulee pakolliseksi myös Pariisissa ja Suur-Pariisin alueella.

Maskipakko ulkona on tai tulee voimaan yhteensä tuhannella paikkakunnalla eri puolilla maata. Asiasta päättävät prefektyyrit alueellaan vallitsevan koronatilanteen mukaan. Pariisin pormestari Anne Hidalgo pyysi asiasta päätöstä prefektiltä jo viime viikolla, mutta laajennettu maskipakko otetaan voimaan myös Pariisia ympäröivissä kaupungeissa yhtä aikaa ensi viikolla.

Ongelmallisimmilla alueilla on maskipakko

Tähän asti maskipakko on koskenut kaikkialla julkisia liikennevälineitä, takseja, kauppoja, kirjastoja, museoita, kahviloita, baareja, ravintoloita (paitsi syödessä) sekä lentokenttiä ja lentokoneita.

Pariisissa ongelmallisin on ollut nuorison suosiman Saint Martinin kanavan alue vesireitin molemmin puolin, samoin Seinen rannat. Pariisin tartuntatilanne on hallinnassa, mutta tartuntoja on kuitenkin kaksi kertaa enemmän kuin muualla maassa.