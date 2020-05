Helena Petäistön kolumni: Pallopelit pannaan, luokkia tuuletetaan, opettajille maskipakko – näin yksityiskohtaiset ovat ranskalaisten ohjeet koulujen auetessa

– Viruksen keskellä on opittava elämään! Sitä varten olemme nyt kehittämässä aivan uuden koulusysteemin, korosti Ranskan opetusministeri Jean-Michel Blanquier Le Figarossa eilen perjantaina, kun maan hallitus paljasti uudet määräykset koulujen avaamiseksi.

Ranskalaiseen tapaan ohjeistukset ovat tarkat ja niitä on paljon: kaksi 60 sivun nivaskaa erikseen esikoululle ja ylemmille luokille.

Punainen ja vihreä Ranska

Ranska on jaettu alueittain kahteen osaan: Punainen vyöhyke, la zone rouge, jossa on enemmän tartuntoja kuin muualla, sijaitsee maan itä- ja pohjoisosissa Pariisin alue mukaan lukien, sekä vihreä vyöhyke, la zone verte, jossa tartuntaluvut ovat alhaisemmat. Esikoulu ja alimmat luokat avataan koko maassa kun taas ylimmät luokat avataan vain vihreällä vyöhykkeellä.

Ranskassa on Macronin kaudella tunnistettu heikoksi kohdaksi koulupudokkaiden suuri määrä, jonka siemenet on kylvetty aivan alimmilla luokilla. Samasta syystä nyt kiinnitetään erityishuomiota myös ongelmaesikaupunkien kouluihin.

Ylipäätään totutusta poikkeavaa on vahvan keskusvallan maassa se, että tässä erityistilanteessa kunnille, kouluille ja jopa vanhemmille annetaan paljon vapautta ja päätösvaltaa. Sellaiset koulut, jotka eivät tällä hetkellä kykene täyttämään ohjeiden antamia vaatimuksia eli eivät läpäise terveysministeriön järjestämää tarkastusta, pysyvät kiinni.

Vanhemmat huolissaan koulujen turvallisuudesta

Sen jälkeen, kun yksi lapsi kuoli koronavirukseen naapurimaassa Belgiassa, ranskalaisia on huolestuttanut uutinen kahden virukseen sairastuneen lapsen vakavasta tilasta Pariisin Necker-sairaalassa.

Ylipäätään kouluilta vaaditaan aiempaa enemmän siivoojia, sillä tilojen yleinen desinfiointi on pakollinen kerran päivässä ja wc-tilojen, ovenripojen, porraskaiteiden ynnä muiden useita kertoja päivässä.

Kirjaston kirjoille viisi päivää karenssia joka lukukerran jälkeen

Sen sijaan opettajien hengityssuojapakosta ei ole napinaa, paremminkin huoli siitä, tuleeko maskeja ajoissa ja todella tarpeeksi. Hallituksen mukaan toukokuun 11. päivänä niitä on tarpeeksi tarjolla, jokaiselle opettajalle ja koulun työntekijälle kaksi maskia jokaista työpäivää kohti.

Hallitus ohjeistaa myös vanhempia. Kouluun lähtevän oppilaan lämpötila tulee mitata joka aamu kotona. Jos oppilaalla on lämpöä enemmän kuin 37,8 astetta tai oireita, hänen pitää jäädä kotiin.

Raskaustestien myynti jyrkässä kasvussa

Ranskalaiset koulut katsovat nyt uteliaana Saksan suuntaan, jossa osa kouluista on avattu jo huhtikuun 27. päivänä. Päinvastoin kuin Ranskassa, Saksassa koulujen avaaminen on aloitettu vanhimmista oppilaista kokeiden takia. Lisäksi Saksassa jokaisella liittovaltiolla on ollut vapaus valita omat hygieniasääntönsä.