Ranskan entinen presidentti Nicolas Sarkozy pääsee vapaaksi vankilasta valitusprosessin ajaksi.

Oikeus myönsi luvan vapauttaa Ranskan entinen presidentti Nicolas Sarkozy vankilasta valitusprosessin ajaksi. Asiaa käsiteltiin maanantaina valitustuomioistuimessa.

Nicolas Sarkozya pyydetään vapautettavaksi valvonnan alaisena. Häneltä on kielletty kaikenlainen yhteydenpito oikeusministeriön jäseniin.

Vuosina 2007–2012 Ranskaa johtanut Sarkozy tuomittiin syyskuussa viiden vuoden vankeusrangaistukseen. Tuomio liittyy hänen vuoden 2007 presidentinvaalikampanjansa rahoitukseen.

Sarkozy on valittanut tuomiosta. Valitusta on määrä käsitellä oikeudessa maaliskuussa.

Vankilaan entinen presidentti siirtyi lokakuun lopulla ja on istunut tuomiotaan yli kaksi viikkoa. Hän puhui maanantaina oikeudessa videoyhteyden välityksellä ja kertoi, että vankeus on ollut "painajaista".

– Tämä on vaikeaa, todella vaikeaa, varmasti kenelle tahansa vangille. Sanoisin jopa, että uuvuttavaa, hän sanoi.

Sarkozy todettiin syyskuussa syylliseksi salaliittoon. Tuomion mukaan Sarkozy oli määrännyt avustajiaan ottamaan yhteyttä vaalirahoituksen saamiseksi Libyan silloiselta diktaattorilta, sittemmin kuolleelta . Vastineeksi Sarkozy olisi syyttäjien mukaan auttanut diktaattoria puhdistamaan mainettaan länsimaissa.