Kansanedustaja Niina Malm (sd.) on jäänyt sairauslomalle loukattuaan itsensä hevosonnettomuudessa.

Toisen kauden kansanedustaja Kaakkois-Suomen vaalipiiristä ja SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm on joutunut sairaalaan pudottuaan hevosen selästä.

Malm kertoo tilanteestaan Instragram-päivityksessään.

– Monen tapahtuman yhteensattumana en sitten eilen pysynyt Kakrun (hevoseni) kyydissä, kun hän säikähti. Kierrepukin tuloksena mätkähdin niin sanotusti tonttiin ja maistelin hiekkaa, Malm selvittää.

Hevosen kavio osui Malmia lantioon, kun hän oli maassa.

– Onni onnettomuudessa on, että luut säilyivät ehjinä, mutta tiistaina laitetut uudet hokkikengät kyllä tekivät sitten ommeltavaa.

Potkulain käsittelystä poissaolo harmittaa

Malm kertoo joutuvansa olemaan eduskunnan työstä sivussa ainakin viikon tai sinne asti, kun istuminen alkaa taas onnistua.

Hän harmittelee päivityksessään sitä, että joutui olemaan poissa eduskunnasta juuri kun siellä käsiteltiin niin sanottua potkulakia.

– Mutta onneksi meidän TyVin ryhmään voi luottaa, että homma pelaa ilman yhtä tapaturma-altista kansanedustajaa, hän toteaa.

Herrat ja narrit samalla viivalla

Malm kiittää kirjoituksessaan vielä Etelä-Karjalan hyvinvointialueen työntekijöitä, joiden Malm sanoo pitäneen hänestä huolta ensi metreiltä ambulanssissa aina kotiutukseen saakka. – Ammattitaitoista ja ystävällistä henkilökuntaa, jonka kanssa olo on ollut turvallinen koko ajan. Varmat otteet, napakka toiminta ja uudet alalle kouluttautuvat on vakuuttaneet minut ammattiylpeydestä.