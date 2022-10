Nyt ei hevosvoimia puutu – tällaista on ”heppaleasing”

Ratsastustalli Happy Rider Company on lanseerannut Omahevonen-mallin, jossa hevosen saa omaksi tietyllä kuukausimaksulla, riippuen siitä, miten usein haluat hevosen ”käyttöösi.” Omien päivien aikana hevosta hoidetaan ja ratsastetaan kuin se olisi oma.

– No ei riitä! Nythän tähän menee entistä enemmän aikaa ja rahaa. Mutta nyt meillä on ihania ihmisiä, joilla tämä mahdollisuus on, Tyry vastaa naurun seasta.