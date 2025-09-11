Luonnonvarakeskus (Luke) etsii uutta kotia kymmenelle omistamalleen hevoselle. Tiedotteessa kerrotaan, että kymmenen suomenhevostammaa myydään suljetulla tarjousmenettelyllä.
Tarjousten sisältöjä ei julkaista tarjousaikana. Valinnassa voidaan huomioida myös hevosen tulevat olosuhteet.
Hevoset ovat olleet tutkimuskäytössä muun muassa hyvinvointi- ja pihattotutkimuksissa, ja niillä on Luonnonvarakeskuksen mukaan hyvä sukutausta.
Hevoset ovat Harjun oppimiskeskuksessa Virolahdella Kymenlaaksossa. 19. syyskuuta on näyttöpäivä, jolloin hevosia voi käydä katsomassa.
Hevosista otetaan tarjouksia vastaan lokakuun kolmanteen päivään saakka. Tarkemmat tiedot myytävistä hevosista löytyvät Hevospörssistä.