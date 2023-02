Vaikenemisen laki suojeli 30 vuotta piileskellyttä mafiapomoa Italiassa – osa ihailee mafiosoa, osa pelkää kostotoimenpiteitä

Mafian historiaa Pavian yliopistossa opettavalle Enzo Cicontelle Messina Denaron piilottelu tämän kotiseudulla Sisiliassa ei tullut yllätyksenä. Mafiapomoja on usein löydetty piileskelemästä kotoaan, kenties väliseinän taakse piilotetusta salahuoneesta.

– Mafiapomo ei voi lähteä hallitsemaltaan alueelta menettämättä valtaansa. Mafiosoja on pidätetty ulkomailla, mutta silloin he eivät enää olleet aktiivisesti järjestön johdossa, Ciconte kertoo Roomassa.

Ciconten mielestä on selvää, että mafiosoa on suojellut omerta, vaikenemisen laki.

Rahalla suojelua

– Vaikenemisella on kaksi puolta. Osa ihmisistä pelkää, että ilmiantajaan tai tämän perheeseen voisi kohdistua kostotoimenpiteitä. Toinen osa ihailee mafiosoa eikä ikinä antaisi tätä ilmi. Kolmas osa asukkaista elää elämäänsä eikä huomaa mitään, Ciconte kuvailee.

Nuorissa on tulevaisuus

Ciconten mukaan vaikenemisen kulttuuri ei ole vain mafian perinteisten valta-alueiden ongelma, vaan ulottuu syvälle Pohjois-Italiaan. Ilmiönä omerta on kuitenkin heikompi kuin menneinä vuosikymmeninä.

– On tietenkin alueita, joilla paine pysyä hiljaa on kovempi. Mutta pääasiassa Italiassa puhaltavat uudet tuulet. Mafian rikkaus on pienentynyt, ja Messina Denaron pidätys pakottaa Cosa Nostran organisoitumaan uudelleen.