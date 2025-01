Ihmisiä kuristaneen kuolemankammion johtaja vapauteen "mallivankina": Uhrien perheet pelon kourissa Sisiliassa

Italiassa Sisilian mafian tappamien uhrien perheet ovat peloissaan, sillä viime aikoina on vankiloista vapautunut runsaasti järjestön johtavassa asemassa olleita gangstereita.

The Guardian kertoo, että viimeisten kolmen kuukauden aikana on vapautunut yli 20 gangsteripomoa. Suurin osa vapautuneista pomoista on ollut johtavissa asemissa Palermon mafiaperheissä ja he ovat kieltäytyneet yhteistyöstä viranomaisten kanssa. Mafiosoja on kuitenkin vapautettu vankilasta muun muassa hyvän käytöksen perusteella.

Mafian vastainen tuomari Paolo Borsellino tapettiin vuonna 1992 Cosa Nostra -järjestön toimesta. Hänen veljensä Salvarore Borsellino toteaa, että yhteistyöhaluttomien mafiapomojen vapautuminen on äärimmäisen vaarallista ja vakava isku mafian vastaisessa taistelussa.

Poliisina työskennellyt Nino Agostino ammuttiin vuonna 1989. Samalla hänen raskaana ollut vaimonsa sai surmansa.

– Emme voi laskea suojaustamme mafian vastaisessa taistelussa. Ehdonalaiseen vapauteen päästetyillä mafiosoilla on painavia salaisuuksia ratkaisemattomista mafiamurhista ja he ovat kieltäytyneet tunnustamasta tekoja. Heidän vapauttamisensa antaa huonon signaalin, toteaa Agostinon veljenpoika Nino Morana Agostino.

Esimerkiksi viime lokakuussa 74-vuotias mafiapomo Raffaele Galatolo päästettiin vapaaksi hyvän käytöksensä johdosta. Oikeuden mukaan hän oli ollut ”mallivanki”. Galatolo oli tuomittu vankeuteen murhista, joissa hän oli yhdessä veljensä kanssa toiminut niin sanotun ”kuolemankammion” johtajina. Kuolemankammiossa ujreja kuristettiin mafian käskystä.

Palermon johtava syyttäjä on vedonnut siihen, että mafian vastaiseen taisteluun olisi jatkossakin keskityttävä. Viranomaiset pelkäävät, että Cosa Nostra saattaa pitkän hiljaiselon jälkeen yrittää järjestää uudelleen hallintonsa.