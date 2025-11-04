Italian pääkaupungissa Roomassa keskiaikaisen tornin osittaisessa romahduksessa loukkaantunut mies on kuollut, kertoi Italian yleisradioyhtiö RAI.
Osa Torre dei Conti -tornista romahti kunnostustöiden yhteydessä maanantaina puoliltapäivin, ja kunnostustöihin osallistunut mies jäi useiksi tunneiksi loukkuun romahduksen vuoksi.
Mies vietiin pelastusoperaation jälkeen kriittisessä tilassa sairaalaan, jossa hän kuoli myöhemmin.
Pelastuslaitoksen mukaan alueelta evakuoitiin aiemmin kolme muuta työntekijää, joista yksi oli kriittisessä tilassa.
Lue myös: Roomassa lähes 800 vuotta vanha torni romahti
Venäjältä outo reaktio
Turma johti myös diplomaattiseen kiistaan, kun Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova yhdisti toisiinsa tornin romahtamisen ja Italian Ukrainalle antaman tuen.
Zaharovan mukaan Italian talous ja tornit luhistuvat niin kauan kuin maa tukee Ukrainaa.
Italian hallitus kutsui Venäjän suurlähettilään puhutteluun Zaharovan ulostulon jälkeen.