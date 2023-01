Autossa valvottuja öitä ja unia mafiapomosta – tällaista on Italian etsityimmän rikollisen napanneiden elämä

Maassa on kiitelty kilpaa karabinieerien Ros-erikoisryhmän toimintaa, kun vuosien varrella satojen ihmisten työpanoksen vaatinut "Operaatio Auringonlasku" lopulta onnistui.

Yksi pidätysoperaatioon osallistuneista on la Repubblica -sanomalehden haastattelema "Sandokan", joka ei turvallisuussyistä paljasta oikeaa nimeään.

Parisuhteen ylläpitäminen tai perheen perustaminen on maan etsityimpiä rikollisia jäljittävälle haastavaa tai mahdotonta.

– Öisin näet unta kohteesta, päässäsi ei ole mitään muuta. Työn vuoksi kerrot paljon valheita, sillä tärkein sääntömme on luottamuksellisuus. Vanhempani saivat tietää minun pidättäneen Matteo Messina Denaron vasta siinä vaiheessa, kun hänet oli jo viety asemalle, Sandokan sanoo.

Vuosien varrella Messina Denaron pidätykseen johtanut ajojahti on vaatinut myös kuolonuhreja. 36-vuotias karabinieeri Filippo Salvi putosi vuonna 2007 kuolemaansa asentaessaan valvontakameroita, joiden toivottiin auttavan mafiapomon jäljittämisessä.

Salakuuntelunauhat johtivat jäljille

Italian mediassa on viikon varrella käyty läpi Messina Denaron pidätykseen johtaneita vaiheita. Maailman etsityimpien rikollisten joukkoon kuuluneen miehen kohtalon sinetöi lopulta sairastuminen syöpään.

Potilasrekisterien avulla karabinieerit alkoivat selvittää, kuka noin 60-vuotias mies on käynyt Italiassa vastaavissa hoidoissa. Lista oli pitkä, mutta lopulta etsivien huomio kiinnittyi yhteen nimeen, palermolaisella La Maddalena -yksityisklinikalla käyneeseen Andrea Bonafedeen.

"Aave" sai lopulta kasvot

– Tämä on elämäni tärkein operaatio. 16. tammikuuta 2023 on päivä, jota en unohda koskaan. Se on kaiverrettu sydämeeni.