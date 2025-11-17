35-vuotiaasta suomalaisesta base-hyppääjästä ei ole kuulunut mitään viime perjantain jälkeen.
Suomalainen 35-vuotias mies on kadonnut Italian Dolomiittien vuoristossa, kertovat useat italialaismediat, kuten Il Giornale di Vicenza. Miehen kerrotaan olevan base-hyppääjä, eikä hänestä ole kuulunut mitään sitten viime perjantain.
Etsinnät keskittyvät Cima Busazza -vuoren ja Cima delle Nevere -vuorten alueille. Maasto on vaikeakulkuista, ja sekä vesi- että lumisateet vaikeuttavat miehen etsintöjä. Etsinnät ovat tästä huolimatta koko ajan käynnissä.
Tällä hetkellä odotetaan sääolosuhteiden paranemista, jotta helikopteri ja droonit voisi ottaa avuksi etsintöihin.
Pelastajat ovat tutkineet kaikki alueen leiripaikat ja keskittyvät nyt alueisiin, joilla base-hyppääjät yleensä hyppäävät.
Puhelin aktiivisena viimeimmän kerran lauantaina
Miehen ilmoitti kadonneeksi hänen ystävänsä, kun tämä ei palannut kotiin viime perjantaina.
GDV:n mukaan kadonnut on saattanut hypätä jo lauantaina, jolloin hänen matkapuhelimensa on ollut viimeisimmän kerran aktiivisena.