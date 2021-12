Kirja-arvio: ’Ndrangheta on köyhän Italian hiljainen suurrikollinen

Kyse on itsestään niin vähän ulkomaailmalle viestivästä rikollisjärjestöstä, että sen syntymaassa Italiassa ’Ndrangheta kirjattiin lakiin mafiamaiseksi rikollisjärjestöksi vasta 2010.

Järjestö valitettavasti on levittänyt verkostonsa eri puolille maailmaa Calabriasta Italian saappaankärjestä kotoisin olevia jäsentensä avulla.

Sen tarkasta syntymähetkestä syntymyytteineen ei ole varmaa tietoa, mutta eteläisen Italian krooninen köyhyys ja takapajuisuus pohjoiseen Italiaan verrattuna on antanut sille siivet.

Tämä ”etelän ongelma” on riivannut yhdistynyttä Italiaa heti 1800-luvulta lähtien. Calabria on yhä Italian köyhin maakunta, jos harmaan ja rikollisen talouden mittavaa vaikutusta ei lasketa mukaan, ja vaikeatahan sen tarkka räknääminen olisikin.

’Ndrangheta sanana ei kuulosta perusitalialta, eikä se ole sitä. Calabriassa paikalliset murteet ovat ajan saatossa sekoittuneet niin muinaiskreikkaan kuin albaniaan, ja alueella moni asukas on ortodoksi. Sanan merkitys voi liittyä kreikkalaisiin sanoihin ’mies’ ja ’rohkea’, arvioi suomalais-italialainen tietokirjailija Anton Monti.

Montin kirja on sisällöltään hyytävä. ’Ndranghetasta tiedetään vain murusia, mutta sillä arvioidaan olevan ehkä ainakin 45 000 jäsentä, ja järjestön vuosiliikevaihto on yli 50 miljardia euroa.

Järjestö myös on tarvittaessa säälimättömän väkivaltainen, myös järjestön jäsenten perheenjäseniä kohtaan. Monti perustelee hyvin, miksi sitä voi hyvällä syyllä sanoa maailman vaarallisimmaksi rikollisjärjestöksi.

Montin tiivis kirja on abc-perusteos ’Ndranghetasta, mutta ei vain sitä. Monti kutoo sen historiallisen ja nykypäivän roolin ja vaikutusvallan Italian eriarvoiseen ja maan eteläosia vähättelevään asenteeseen, joka on yhä vahva ”etelän” eli mezzogiornon pohjoispuolella.

’Ndrangheta on erittäin perhe- ja sukukeskeinen ja hierakkinen rituaaleineen. Naisten asema on hyvin perinteinen, jopa välinearvoinen. Järjestöön on sulkeutuneisuuden takia vaikea soluttautua.