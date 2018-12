Tällaista on elämä Euroopan pelätyimmän mafian ytimessä: 80-vuotias hedelmäkauppias paljastui johtohahmoksi – järjestö ostaa, uhkailee tai tuhoaa haastajat

Viime viikkoina uutiset ovat kertoneet poliisin tehneen useita iskuja neljässä Euroopan maassa ja pidättäneet 90 ihmistä. Kyse on ollut juurikin 'Ndranghetan lonkeroista, joiden avulla järjestö on pessyt rahaa ja tehnyt huumekauppaa eri puolilla Eurooppaa.



Valtavaa operaatiota oli suunniteltu kahden vuoden ajan. Se käynnistyi lopulta päivä sen jälkeen kun yksi toisen mafiajärjestön Cosa Nostran johtajista oli pidätetty. Samassa yhteydessä otettiin kiinni 46 muutakin ihmistä.

Tähtitieteellistä huumekauppaa



Oppendisano on ollut nyt pidätettynä kahdeksan vuotta. Vaikka tämän jälkeen 'Ndrangheta on ollut erilaisten ratsioiden ja talouspakotteiden kurimuksessa, sen on onnistunut laajentaa kokaiinibisnestään esimerkiksi Latinalaiseen Amerikkaan, New Yorkiin, Turkkiin ja Albaniaan tekemällä yhteistyötä paikallisten rikollisryhmien kanssa.



Kaupan arvioidaan pyörivän lähes tähtitieteellisissä summissa.



1990-luvulla Italian viranomaiset jahtasivat Cosa Nostraa, kun sen jäsenet olivat surmanneet kaksi mafian vastaisen taistelun kärkisyyttäjää, Giovanni Falconen sekä Paolo Borsellinon.



Tässä toinen mafiaorganisaatio 'Ndrangheta näki tilaisuutensa. Se piti matalaa profiilia, mutta laajensi suunnitelmallisesti toimintaansa. Päämajanaan se piti Calabriassa sijaitsevaa vuoristokylää.

Yksi mafiaa laajasti ja läheltä tutkinut journalisti on Cecilia Anesi, jonka mukaan järjestön uusi sukupolvi halusi löytää uusia tapoja tienata, kidnappausten ja suojelurahojen tilalle. Vastaus olivat huumeet ja erityisesti kokaiini.

Näitä rahoja 'Ndrangheta käyttää rahoittaakseen lailliseksi laskettavia liiketoimia Italiassa ja ulkomailla. Sen vaikutus näkyy CNN:n lähteiden mukaan esimerkiksi turistibisneksessä Ranskan Rivieralla, ravintola- ja kiinteistöalalla Espanjassa sekä rakennusalalla Pohjois-Italiassa.



Rahanpesua jäätelöbaarissa



Myös esimerkiksi Saksassa asuu useita henkilöitä, joilla on yhteyksiä 'Ndranghetaan. Rahaa on havaittu pestyn useiden italialaisten kahviloiden ja bistrojen kautta eri puolilla Eurooppaa. Lisäksi ne ovat toimineet usein huumekaupan keskuksina.

Esimerkiksi viime viikolla poliisin ratsioiden yhteydessä löydettiin 4000 kiloa kokaiinia ja 140 kiloa ekstaasipillereitä sekä valtavat määrät käteistä.

Yksi rahanpesun keskus oli esimerkiksi saksalaisessa Bruggenin kylässä sijaitseva jäätelöbaari. Kölnin lähellä sijaitsevassa pizzeriassa sijaitsi logistinen keskus, josta käsin tehtiin rahanpesuun liittyviä toimia sekä pyöritettiin huumekauppaa. Samanlaisia yrityksiä löytyi ratsioiden yhteydessä useampia.



Täydellistä maaperää mafialle



'Ndranghetan on kuvailtu olevan yhdistelmä maalaismaista alkuperää ja uusia innovaatioita. Sen alkuperä on maaseudulla Calabriassa, joka on ollut ja on edelleen täydellistä maaperää mafiatoiminnalle.



Vuoristoseutu on ikään kuin eristyksissä muusta mantereesta ja se on yksi Euroopan köyhimmistä alueista. Viranomaisten on vaikeaa saada otetta siellä tapahtuvista asioista.



Tänäkin päivänä aluetta hallinnoi kolme sukua, jotka ovat olleet vallassa vuosikymmeniä: Pellet, Romeot ja Giorgit.



'Ndranghetan "henkinen koti" on San Lucan kylä, mutta alueellisesti valta on jaettu eri suvuille.

Verikosto vei kuusi miestä



Elämää mafian hallinnoimilla alueilla hankaloittaa yhä edelleen koston kierre ja sukujen väliset riidat. Vendetta eli verikosto ei ole jäänyt historiaan. Vuonna 2007 saksalaisessa pizzeriassa kuusi nuorta miestä Pellen suvusta sai surmansa aseellisessa hyökkäyksessä.

Taustalla oli pitkä riita kahden suvun, Nirta-Strangion ja Pelle-Vottarin välillä.



Sukujen vanhimmat ovat yrittäneet välillä solmia sopua tilanteeseen, sillä veriset teot ja niiden saama mediahuomio eivät ole välttämättä toivottua. Esimerkiksi iäkäs Oppedisano saattoi valikoitua mafiajärjestön puheenjohtajaksi sen vuoksi, että hänen katsottiin olemuksellaan tuovan yhteisymmärrystä tilanteeseen.

Yhtenäisyyttä koitetaan yhä edelleen solmia eri sukujen välille esimerkiksi avioliiton kautta, mikä on tehnyt 'Ndranghetan vaikeaksi palaksi myös viranomaisille. Tiedot kulkevat tiukan hierarkian mukaisesti ja sitä jaetaan asteittain eri tahoille.

Toinen heikkenee, toinen hyötyy



'Ndranghetan piiriin kuuluu tuhansia jäseniä, joista vain muutama on jättänyt järjestön. Vaikeneminen on yhä arvossaan.

Viime vuosien ja viime aikojen pidätykset ovat vavisuttaneet rikollisjärjestöä. Viranomaiset ovat saaneet ujutettua kuuntelulaitteita joidenkin johtohahmojen puhelimiin.

Mafian keskeiseen toimintaan sillä ei kuitenkaan ole suurta vaikutusta, arvioivat tutkijat. Jos jonkin perheen valtaa saadaan heikennettyä, toinen suku hyötyy siitä välittömästi.

Tutkivan toimittajan Cecilia Anesin arvion mukaan viime aikojen ratsiat vaativat järjestöä organisoitumaan uudelleen, mutta "muutaman viikon kuluttua asiat ovat palautuneet normaaleiksi".



Ostaa, uhkailee, tuhoaa



Mafialla on lonkeronsa esimerkiksi paikallisessa poliisissa sekä paikallisissa viranomaisissa ja päättäjissä. Se hallitsee laajaa laittomien ja laillisten toimien ketjua: Jätehuoltoa, rakentamista, energianlähteitä, maataloutta, turismia, huume- ja asekauppaa.



Nyt uusimpana sillä on sormensa pelissä myös pakolaisbisneksessä.